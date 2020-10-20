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All in a day’s work: The horse-hair jeweller *H&H Plus*

Helen Triggs

Mandy Curtis on making beautiful mementoes out of the “bouncy, tangled mess” of horse hair

My family were non-horsey, although I remember I was always obsessed with horses. We moved from Sussex to Essex when I was seven and I didn’t want to leave. My dad promised me riding lessons when we moved as a bribe.

I had ponies from about the age of 13 – my dad thought I would grow out of my obsession but I never did. I competed in showjumping and eventing in my twenties and thirties and my daughter Daisy was on the pony dressage squad.