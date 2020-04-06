{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Horse & Hound’s definitive guide to equine vaccinations *H&H Plus*

Stephanie Bateman
  • A white check mark
    This article has been edited and approved by Karen Coumbe MRCVS, H&H’s veterinary advisor since 1991.

    • If you aren’t sure about what vaccinations your horse needs, when they should be given and how often, then Horse & Hound’s definitive guide contains everything you need to know

    Equine vaccinations: Vet’s view | Equine flu | Tetanus | Equine herpes virus | Equine rotavirus | Reactions | Strangles

    There are a number of equine vaccinations available to help protect your horse’s health. These include equine flu, tetanus, equine herpes virus and equine rotavirus, while a new vaccine against strangles is expected to become available in 2o20. Unfortunately a recent field trial of a vaccine to protect against grass sickness proved inconclusive.

    The 2019 equine flu outbreak in the UK highlighted the need for more horses to have protection and a number of governing bodies of equestrian sports have updated their rules around the frequency of vaccination as a result, with many moving from annual to six-monthly requirements. All vaccination records should be kept up to date in the horse’s passport document.

    While restrictions movements are in place in the UK due to the 2020 coronavirus pandemic, vets have been told to stop giving routine vaccinations, so they can prioritise emergency care for their patients. The BEF has said competition horses that miss their annual vaccinations as a result of this will have to restart the course.

    You may also be interested in…

    Equine flu

    Equine influenza is a very effective virus that spreads rapidly between horses that don’t have antibodies to protect them so

    Strangles

    Strangles is the most frequently diagnosed infectious disease of horses worldwide, so find out how to recognise it and what

    Tetanus

    Tetanus is a serious threat to both you and your horse, so it’s vital to know as much as possible

    Karen Coumbe
    Karen Coumbe
    MA VetMB CertEP CertVA MRCVS
    Our equine veterinary expert has more than 30 years experience in practice. She is an FEI vet and has attended the past three Olympic and two World Equestrian Games in her role. She has a particular interest in anaesthesia, pre-purchase examinations, ophthalmology and dermatology amongst other clinical concerns. She has been Horse & Hound’s official veterinary advisor since 1991. Karen is part of the Bell Equine team.
    Karen Coumbe