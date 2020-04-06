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Horse & Hound’s definitive guide to equine vaccinations *H&H Plus*
Stephanie Bateman
6 April, 2020 08:25
This article has been edited and approved by
Karen Coumbe MRCVS
, H&H’s veterinary advisor since 1991.
If you aren’t sure about what vaccinations your horse needs, when they should be given and how often, then
Horse & Hound’s definitive guide contains everything you need to know
Equine vaccinations: Vet’s view | Equine flu | Tetanus | Equine herpes virus | Equine rotavirus | Reactions | Strangles
There are a number of
equine vaccinations available to help protect your horse’s health. These include equine flu, tetanus, equine herpes virus and equine rotavirus, while a new vaccine against strangles is expected to become available in 2o20. Unfortunately a recent field trial of a vaccine to protect against grass sickness proved inconclusive.
The 2019 equine flu outbreak in the UK highlighted the need for more horses to have protection and a number of governing bodies of equestrian sports have updated their rules around the frequency of vaccination as a result, with many moving from annual to six-monthly requirements. All vaccination records should be kept up to date in the horse’s passport document.
While restrictions movements are in place in the UK due to the 2020 coronavirus pandemic, vets have been told to
stop giving routine vaccinations, so they can prioritise emergency care for their patients. The BEF has said competition horses that miss their annual vaccinations as a result of this will have to restart the course.
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Our equine veterinary expert has more than 30 years experience in practice. She is an FEI vet and has attended the past three Olympic and two World Equestrian Games in her role. She has a particular interest in anaesthesia, pre-purchase examinations, ophthalmology and dermatology amongst other clinical concerns. She has been Horse & Hound’s official veterinary advisor since 1991. Karen is part of the Bell Equine team.
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