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Mark Phillips: ‘Given the short notice preparation time, perhaps I’ve been unfair’ *H&H Plus*

Opinion
Mark Phillips Mark Phillips

    • Mark Phillips reflects on Bicton, Luhmühlen and illogical safety rulings

    I’M not sure anybody envies the monumental task facing Helen West when she takes over as chief executive of British Eventing (BE).

    However, if the Bicton international was an example of the calibre of her work, then the sport in this country can look forward to a bright future.

    She led a strong team to run such a successful event – including showjumping designer Jamie Perryman, who did a fantastic job – and to find a title sponsor in Dr Geoffrey Guy’s Chedington Estate was impressive.

    This report can also be read in Horse & Hound magazine, on sale date 24 June 2021

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