{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
‘She’s out of this world’: Casino proves she’s still queen of the riding horses *H&H Plus*
Alex Robinson
The final horse championship of the show sees a seasoned partnership reign over some new combinations. Find out how the championship went down…
JAYNE Ross and Kay Cambell’s exceptional Casino III triumphed in the riding horse championship, held under the midday sun in the Castle Arena at the 2021 Royal Windsor Horse Show.
{"content":"PHA+QW4gZXJ1cHRpb24gb2YgYXBwbGF1c2UgY2FtZSBmcm9tIHRoZSBjb25uZWN0aW9ucyBvZiB0aGlzIHN1cGVyYiBtYXJlLCBub3cgMTQsIHdoZW4gc2hlIHdhcyBjYWxsZWQgZm9yd2FyZCBhcyBjaGFtcGlvbiwgYWhlYWQgb2YgdGhlIHdpbm5pbmcgbGFyZ2UsIEZyYXplciBBdGhlcmRlbiByaWRpbmcgdGhlIExlZW1hbiBGYW1pbHnigJlzIGVpZ2h0LXllYXItb2xkIEtlbGx5dGhvcnBlcyBPYnNlc3Npb24uPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTEiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxwPkNhc2lubywgYnkgUGFpbnRlZCBCbGFjaywgc3RhcnRlZCBoZXIgMjAyMSBXaW5kc29yIGNhbXBhaWduIHdpdGggYSB0b3AgcHVsbCBpbiB0aGUgc21hbGwgcmlkaW5nIGhvcnNlcyB3aGljaCB3YXMgaGVsZCBpbiB0aGUgcXVpZXRlciBDb3BwZXIgSG9yc2UgQXJlbmEgaW4gdGhlIG1vcm5pbmcsIGJlZm9yZSB0YWtpbmcgdG8gdGhlIGF0bW9zcGhlcmljIG1haW4gcmluZy48L3A+CjxwPuKAnFNoZeKAmXMgb3V0IG9mIHRoaXMgd29ybGQs4oCdIHNhaWQgSmF5bmUuIOKAnFNoZSByaXNlcyB0byB0aGUgb2NjYXNpb24gZXZlcnkgc2luZ2xlIHRpbWUuIFNoZSBsb3ZlcyBhIGJpZyBjcm93ZCBhbmQgdGhlIHN1biB3YXMgb3V0IHdoaWNoIG1hZGUgaXQgZXZlbiBiZXR0ZXIuIFNoZSBnYXZlIG1lIHRoZSByaWRlIG9mIGEgbGlmZXRpbWUgdG9kYXkuPC9wPgo8cD7igJxTaGUgaGFkIGEgMjAgbWludXRlIHNhdW50ZXIgYXQgaG9tZSB0aGlzIG1vcm5pbmc7IHdl4oCZcmUgbHVja3kgZW5vdWdoIHRvIG9ubHkgbGl2ZSA0MCBtaW51dGVzIGF3YXkgZnJvbSB0aGUgc2hvdyBncm91bmQgc28gd2UgY2FuIHdvcmsgdGhlIGhvcnNlcyBiZWZvcmUgd2UgaGVhZCBvdmVyLiBXZSBrZXB0IGhlciBhIGxpdHRsZSBiaXQgbGlnaHQgb2Ygd29yayBhcyB0aGUgZ3JvdW5kIGlzIGEgYml0IHRhY2t5IGFuZCBtdWRkeSBzbyB3ZSB3YW50ZWQgdG8ga2VlcCBoZXIgZnJlc2ggYW5kIGxpZ2h0LuKAnTwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PHNlY3Rpb24gaWQ9ImVtYmVkX2NvZGUtMzEiIGNsYXNzPSJoaWRkZW4tbWQgaGlkZGVuLWxnIHMtY29udGFpbmVyIHN0aWNreS1hbmNob3IgaGlkZS13aWRnZXQtdGl0bGUgd2lkZ2V0X2VtYmVkX2NvZGUgcHJlbWl1bV9pbmxpbmVfMiI+PHNlY3Rpb24gY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZSBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUtc2hhcmV0aHJvdWdoIGltYWdlLWFzcGVjdC1sYW5kc2NhcGUgZGVmYXVsdCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkLWhpZGRlbiI+DQogIDxkaXYgY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyX19pbm5lciI+DQogICAgPHVsPg0KICAgICAgPGxpIGlkPSJuYXRpdmUtY29udGVudC1tb2JpbGUiIGNsYXNzPSJsaXN0aW5nLWl0ZW0iPg0KICAgICAgPC9saT4NCiAgICA8L3VsPg0KICA8L2Rpdj4NCjwvc2VjdGlvbj48L3NlY3Rpb24+PC9wPgo8cD5BIFdpbmRzb3IgbW9ybmluZyBmb3IgSmF5bmUgc3RhcnRzIGEgM2FtLCBhbmQgdGhlIHRlYW0gaGF2ZSBlbmpveWVkIGEgZmFidWxvdXMgd2VlayBpbiB0aGUgc2hvdyByaW5nOjwvcD4KPHA+4oCcSXTigJlzIGJlZW4gYSBzdXBlciBidXN5IHdlZWssIGJ1dCB3aGF0IGEgbG92ZWx5IHdheSB0byBmaW5pc2gs4oCdIGFkZGVkIEpheW5lLCB3aG8gc2VjdXJlZCB0aGUgbm92aWNlIGh1bnRlciBjaGFtcGlvbnNoaXAgZWFybGllciBpbiB0aGUgd2VlayByaWRpbmcgRWxsaWUgSGFycGVy4oCZcyBXYWxsIFN0cmVldC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5UaGUgd2lubmVycyBqb2luaW5nIHRoZSBjaGFtcGlvbiBhbmQgcmVzZXJ2ZSBjaG9pY2VzIGluIHRoZSBjaGFtcGlvbnNoaXAgd2VyZSB3aW5uaW5nIG5vdmljZSBTaGlsZG9u4oCZcyBSZWdhbCBHb2xkIChBZGFtIEZvcnN0ZXIpIGFuZCB0b3AgYW1hdGV1ciBIYXBweSBWYWxlbnRpbmVzIChIZWF0aGVyIFJvdGh3ZWxsKS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPjxlbT5Ib3JzZSAmYW1wOyBIb3VuZCBtYWdhemluZSwgb3V0IGV2ZXJ5IFRodXJzZGF5LCBpcyBwYWNrZWQgd2l0aCBhbGwgdGhlIGxhdGVzdCBuZXdzIGFuZCByZXBvcnRzLCBhcyB3ZWxsIGFzIGludGVydmlld3MsIHNwZWNpYWxzLCBub3N0YWxnaWEsIHZldCBhbmQgdHJhaW5pbmcgYWR2aWNlLiBGaW5kIGhvdyB5b3UgY2FuIGVuam95IHRoZSBtYWdhemluZSBkZWxpdmVyZWQgdG8geW91ciBkb29yIGV2ZXJ5IHdlZWssIHBsdXMgb3B0aW9ucyB0byB1cGdyYWRlIHRvIGFjY2VzcyBvdXIgSCZhbXA7SCBQbHVzIG9ubGluZSBzZXJ2aWNlIHdoaWNoIGJyaW5ncyB5b3UgYnJlYWtpbmcgbmV3cyBhcyBpdCBoYXBwZW5zIGFzIHdlbGwgYXMgb3RoZXIgYmVuZWZpdHMuPC9lbT48L3A+CjxwPgo="}
Read more reports from Royal Windsor…
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}