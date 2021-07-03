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Dazzlingly fast Royal Windsor King’s Cup winner credits his pony racing roots *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

    • Find out who won the King's Cup at Royal Windsor today with a blisteringly quick round - all thanks to his pony racing roots (and a white-faced chestnut gelding who pings over 1.55m fences for fun...)

    The feature class on the penultimate day of Royal Windsor Horse Show, the CSI5* Kingdom of Bahrain Stakes for The King’s Cup, always produces an electric finish in a battle between some of the fastest riders on the circuit. But one combination has managed to find the winning formula twice in this prestigious class.

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