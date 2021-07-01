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‘We think she has a big future’: blue-blooded six-year-old showjumper catches the eye on day one of Royal Windsor *H&H Plus*
Jennifer Donald
1 July, 2021 20:23
The Walwyn Novice Championship at Royal Windsor is the place to spot future showjumping stars and this year’s winning mare boasts some blue-blooded breeding...
Showjumper Ronnie Jones stands out as one of the country’s leading young horse producers and he looks to have another really exciting prospect coming through the ranks in Ruth Dowie’s beautiful six-year-old mare Kaleche, with whom he won the Walwyn Novice Championship at
Royal Windsor Horse Show on Thursday, 1 July.
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