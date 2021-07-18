{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Not just laminitis: vets warn of performance-related issues caused by excess equine weight

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • Many vets are seeing more fat horses and ponies than usual this year, and not just laminitics. H&H looks into the host of other negative effects excess equine weight can have

    EXCESS equine weight can cause a host of performance-related and soundness issues as well as risk of dangerous illness, riders are reminded, as the number of fat horses seen by vets is on the up.

    This summer’s combination of high rainfall and warm temperatures has meant an “explosion” of grass, and many horses and ponies are showing the effects.