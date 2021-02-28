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Weight perception must change as equines live on laminitis ‘knife edge’ *H&H Plus
Eleanor Jones
Obesity is seen by many vets as the number one welfare issue affecting British horses. H&H speaks to owners about the challenges they face, and vets for their expert opinion on the matter
PERCEPTION of equine weight needs to change, vets have warned, as hundreds of equids could be existing on the knife-edge of potentially fatal laminitis.
H&H has reported on the obesity epidemic in Britain’s horses and ponies, which is thought by leading vets to be one of the major welfare issues affecting the national herd.
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IT is hoped the research has provided information to help in the fight against obesity
Credit: .
The British Equine Veterinary Association is launching a six-month pilot of a new scheme designed to tackle equine obesity from
Library image.
Credit: Alamy Stock Photo
A combination of factors has led to favourable conditions for laminitis to develop — and all horses and ponies can
Credit: Jon Stroud Media
‘As a rule, you’ll get much more criticism on a livery yard if you can see ribs than if your
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