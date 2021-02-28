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Weight perception must change as equines live on laminitis ‘knife edge’ *H&H Plus

Eleanor Jones Eleanor Jones

Obesity is seen by many vets as the number one welfare issue affecting British horses. H&H speaks to owners about the challenges they face, and vets for their expert opinion on the matter

PERCEPTION of equine weight needs to change, vets have warned, as hundreds of equids could be existing on the knife-edge of potentially fatal laminitis.

H&H has reported on the obesity epidemic in Britain’s horses and ponies, which is thought by leading vets to be one of the major welfare issues affecting the national herd.