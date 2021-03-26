{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Changing conversations to save equine lives *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • A new resource aimed at helping vets help owners in the fight against equine obesity covers how to get the most important conversation started. H&H speaks to those behind the initiative

    NEW resources for vets are aimed at helping practitioners have potentially difficult conversations about obesity with owners – which may help save horses’ lives.

    This latest weapon in the fight against the UK’s equine obesity epidemic, one of a number of resources available for vets on the British Equine Veterinary Association (BEVA) website, is a collection of ways to bring up the issue of weight in a manner that will have the best effect.