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‘Pat the pony, kick the rider’: Millis takes it to the wire at NAF Five Star Hartpury CDI *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

    • Sarah Millis won the prix st georges (PSG) at the NAF Five Star Hartpury CDI by the narrowest of margins. Riding her own Impressive VDC, Sarah scored 72.94%. Andrew Gould was second with a mark of 72.91% on Genie, his PSG national winter champion from the previous week.

    “It was very close!” said Sarah, who bought the Charmeur x Krack C eight-year-old from the Equine Elite auction in The Netherlands when he was two.

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