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Dreams come true for riders with non-horsey full-time jobs at Winter Dressage Championships *H&H Plus*
Gemma Redrup
2 July, 2021 19:06
Two working riders pulled off victory at the
NAF Five Star Winter Dressage Championships this afternoon.
The first of those came in the form of Annabel Abell, who topped the Petplan Equine advanced medium bronze area festival championship riding Sheepcote Let’s Go (pictured). They scored 69.35% to finish ahead of second-placed Sophie Bennett and Vallon Du Rock, who score 68.80% and third-placed Catherine Tristam and Lynwood Formula, who scored 68.20%.
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Read the full report from the Winter Dressage Championships in the 8 July 2021 issue of Horse & Hound magazine, and keep checking back to horseandhound.co.uk for more news and features.
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Credit: Kevin Sparrow
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