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Final equestrian preparations for Tokyo Olympics are well under way *H&H Plus*
Lucy Elder
4 June, 2021 16:46
Preparations for the Tokyo Olympics and Paralympics were covered during the FEI Sport Forum this week. H&H was in the session, and finds out what is on the cards for federations, riders, support personnel and spectators
FINAL preparations are full steam ahead for the postponed
Tokyo Olympic and Paralympic Games as organisers and national federations negotiate the continued challenges posed by the pandemic.
The update came during the 2021
FEI Sport Forum (1–2 June) and included news on physical changes to the event sites since the 2019 test event, horse travel arrangements and contingency plans to delay competition in the case of extreme weather. There was also news on the latest Covid protocols, with questions remaining over certain logistics.
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