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Campaign on against plans for only one owner per horse in Tokyo *H&H Plus*
Becky Murray
22 May, 2021 11:04
The International Olympic Committee announced that only one owner per horse would be allowed at the Games. H&H finds out what this might mean, and what action is being taken
THE FIGHT is on to reverse the “disappointing” rule that only one owner per horse can attend the
Tokyo Olympics as organisations lobby for a U-turn.
Last week the FEI wrote to national federations informing them of the International Olympic Committee (IOC) and the Tokyo organising committee of the Olympic and Paralympic Games (TOCOG) decision that only one owner per horse will be allowed to attend the Games owing to the coronavirus pandemic. In previous years, two owners per horse have been allowed.
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Credit: Peter Nixon
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