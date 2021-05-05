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Pippa Roome: will fans, riders and journalists be baffled by substitutions at the Olympics? *H&H Plus*
Pippa Roome
5 May, 2021 12:00
Pippa Roome looks at how the format in Tokyo might influence selection
KENTUCKY was the first chance this year for riders to make an impact on their country’s selectors.
On the British side, winners
Oliver Townend and Ballaghmor Class will be the names on everyone’s lips for Tokyo now.
Harry Meade’s fifth on Superstition’s five-star debut was impressive – particularly after Harry’s serious brain injury last autumn. But the selectors may want a longer history of consistent performances for an Olympic berth, in which case the Europeans would be a likely destination for this pair.
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This column can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 6 May
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