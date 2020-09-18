{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Top British rider takes the lead in Britain’s only CCI4*-L of 2020 *H&H Plus*
Catherine Austen
Find out who is at the head of affairs after dressage at Burnham Market today - and whose new rides are close behind
Izzy Taylor is in the lead at the close of the dressage today (18 September) in the CCI4*-L at Barefoot Retreats Burnham Market, Norfolk with a score of 23.3 on her own and Mark Sartori’s Monkeying Around.
The nine-year-old Bertoli gelding, winner of the six-year-old World Championships at Le Lion d’Angers in 2017, excels in this phase and produced a very attractive, accurate test.
{"content":"PHA+4oCcSGUgd2FzIGZhYnVsb3VzLOKAnSBzYWlkIEl6enkuIOKAnFdlIGtub3cgaGXigJlzIGdvb2Qgb24gdGhlIGZsYXQsIGJ1dCB0aGVyZSBpcyBhbHdheXMgbW9yZSB0byBjb21lLiBCZWNhdXNlIGhl4oCZcyBkb25lIHF1aXRlIGEgbG90LCBpdOKAmXMgZWFzeSB0byBmb3JnZXQgaGXigJlzIG9ubHkgbmluZS7igJ08L3A+CjxwPkNvbXBldGl0aW9uIGF0IEJyaXRhaW7igJlzIG9ubHkgbG9uZy1mb3JtYXQgZm91ci1zdGFyIGV2ZW50IGluIDIwMjAgaXMgaG90OyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5ob3JzZWFuZGhvdW5kLmNvLnVrL3RhZy9waWdneS1mcmVuY2giPlBpZ2d5IEZyZW5jaDwvYT4gaXMgaW4gc2Vjb25kIGFuZCB0aGlyZCBwbGFjZSBvbiB0d28gcmlkZXMgdGhhdCBhcmUgbmV3IHRvIGhlciB0aGlzIHllYXIsIERhcmd1biBhbmQgRm9uYmhlcm5hIExhbmNlci4gRGFyZ3VuLCBvd25lZCBieSBKYW5lIGRlbCBNaXNzaWVyLCB3YXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay9uZXdzL2JyYW1oYW0tc2hvd2p1bXBpbmctZW1pbHkta2luZy13aW4tNjU1NzQ0Ij5mb3JtZXJseSByaWRkZW4gYnkgRW1pbHkgS2luZzwvYT4gYW5kIGFwcGVhcnMgdG8gaGF2ZSBxdWlja2x5IGZvcm1lZCBhIHBhcnRuZXJzaGlwIHdpdGggaGlzIG5ldyBqb2NrZXksIHdpdGggd2hvbSBoZSBzY29yZWQgMjYuMiBhdCBCdXJuaGFtIE1hcmtldC48L3A+CjxwPuKAnEhlIHdhcyByZWFsbHkgY3V0ZSzigJ0gc2FpZCBQaWdneS4g4oCcSSB0aG91Z2h0IGhlIGNsaWNrZWQgaW4sIHdhcyByZWxheGVkIGFuZCBleHByZXNzaXZlIGFuZCBwdXQgaW4gYSDigJhjbGVhciByb3VuZOKAmSwgc28gSSBkaWQgd29uZGVyIHdoZXRoZXIgaGUgd291bGQgZ2V0IGEgZmV3IG1vcmUgbWFya3MgdGhhbiBoZSBkaWQu4oCdPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48c2VjdGlvbiBpZD0iZW1iZWRfY29kZS0zMSIgY2xhc3M9ImhpZGRlbi1tZCBoaWRkZW4tbGcgcy1jb250YWluZXIgc3RpY2t5LWFuY2hvciBoaWRlLXdpZGdldC10aXRsZSB3aWRnZXRfZW1iZWRfY29kZSBwcmVtaXVtX2lubGluZV8yIj48c2VjdGlvbiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXIgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZS1zaGFyZXRocm91Z2ggaW1hZ2UtYXNwZWN0LWxhbmRzY2FwZSBkZWZhdWx0IHNoYXJldGhyb3VnaC1hZCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQtaGlkZGVuIj4NCiAgPGRpdiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXJfX2lubmVyIj4NCiAgICA8dWw+DQogICAgICA8bGkgaWQ9Im5hdGl2ZS1jb250ZW50LW1vYmlsZSIgY2xhc3M9Imxpc3RpbmctaXRlbSI+DQogICAgICA8L2xpPg0KICAgIDwvdWw+DQogIDwvZGl2Pg0KPC9zZWN0aW9uPjwvc2VjdGlvbj48L3A+CjxwPlRoZSBMYW5jZXIgU3R1ZOKAmXMgc3RyaWtpbmcgZ3JleSBGb25iaGVybmEgTGFuY2VyLCB3aW5uZXIgb2YgdGhlIENDSTQqLVMgYXQgTWlsbHN0cmVldCBsYXN0IHllYXIgd2hlbiB3aXRoIEl6enkgVGF5bG9yLCBhbHNvIHJlY2VpdmVkIGEgbWFyayBvZiAyNi4yLjwvcD4KPHA+4oCcSGXigJlzIG9idmlvdXNseSBiZWF1dGlmdWwgYW5kIHZlcnkgZXllLWNhdGNoaW5nLOKAnSBzYWlkIFBpZ2d5LiDigJxIaXMgYnJhaW4gd2FzIHJlYWxseSB3aXRoIG1lIGFuZCBoZSB0cmllZCBoYXJkLiBJ4oCZbSBzdGlsbCBsZWFybmluZyBzbyBtdWNoIGFib3V0IGhpbSBmcm9tIGV2ZXJ5IHJ1bjsgaXTigJlzIG9ubHkgYXQgY29tcGV0aXRpb25zIHRoYXQgSSBjYW4gZmlndXJlIG91dCB0aGluZ3MgSSBjYW4gaW1wcm92ZSBvciBkbyBkaWZmZXJlbnRseS7igJ08L3A+CjxwPkpMIER1Ymxpbiwgb3duZWQgYnkgRGVpZHJlIEpvaG5zdG9uIGFuZCBKbyBhbmQgSmFtZXMgTGFtYmVydCwgZGVsaXZlcmVkIGhpcyByaWRlciBOaWNvbGEgV2lsc29uIGEgc21hcnQsIHNvbGlkIHBlcmZvcm1hbmNlIGZvciAyNi4zIGFuZCBmb3VydGggcGxhY2UgYXQgaGlzIGZpcnN0IENDSTQqLUwsIHdpdGggSXRhbHnigJlzIFZpdHRvcmlhIFBhbml6em9uIGluIGZpZnRoIHdpdGggMjYuOSBhYm9hcmQgQ2hlcXVlcnMgUGxheSBUaGUgR2FtZSwgaGVyIHJpZGUgYXQgdGhlIDIwMTcgU3RyemVnb20gRXVyb3BlYW4gQ2hhbXBpb25zaGlwcy48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5TYXJhaCBCdWxsaW1vcmUgaXMgaW4gc2l4dGggb24gQ29yb3VldCAoMjcuMiksIHdoaWxlIE5pY29sYSBXaWxzb24gYW5kIEJ1bGFuYSDigJMgdGhlIHByZS1jb21wZXRpdGlvbiBmYXZvdXJpdGVzIHdpdGggSXJpc2ggc3RhdGlzdGljcyBjb21wYW55IEVxdWlSYXRpbmdzIOKAkyBhcmUgc2V2ZW50aCB3aXRoIDI3LjMsIGp1c3QgMC4zIG9mIGEgcGVuYWx0eSBhaGVhZCBvZiBXaWxsaWFtIEZveC1QaXR0IGFuZCBHcmFmZW5uYWNodC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPlRoZSBCdXJuaGFtIE1hcmtldCBvcmdhbmlzaW5nIHRlYW0gaGF2ZSByZWNvbmZpZ3VyZWQgdGhlIGNyb3NzLWNvdW50cnkgY291cnNlIHRvIGFsbG93IGZvciB0aGUgYWRkaXRpb25hbCBkaXN0YW5jZSByZXF1aXJlZCBmb3IgdGhlIHZlbnVl4oCZcyBmaXJzdCBDQ0k0Ki1MLCBhbmQgdGhlIHRyYWNrIHJ1bnMgZnJvbSB0aGUgZHJlc3NhZ2UgZmllbGQgZG93bmhpbGwgdGhyb3VnaCB0aGUgbWFpbiBhcmVuYSBiZWZvcmUgaGVhZGluZyBiYWNrIHVwIG9uIHRvIHRoZSB1c3VhbCBoaWxsIGFyb3VuZCB3aGljaCBCdXJuaGFtIE1hcmtldOKAmXMgY291cnNlcyBhcmUgbm9ybWFsbHkgY2VudHJlZC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5UaGUgbG9uZy1mb3JtYXQgY3Jvc3MtY291bnRyeSBzdGFydHMgYXQgMTEuNDVhbSBhZnRlciB0aGUgQ0NJNCotUyBzaG93anVtcGluZyBoYXMgY29uY2x1ZGVkLjwvcD4KPHA+Cg=="}
You may also be interested in…
Izzy Taylor and Hartacker on their way to leading the CCI4*-S at Burnham Market after the dressage.
Credit: Peter Nixon
One rider dominates the dressage in both CCI4* classes at Burnham Market. Find out who – and why wanting to
Credit: Peter Nixon
The experienced rider wants her experience to serve as a reminder to others that things can happen when you least
Credit: Peter Nixon
Jumping phases play into the hands of Georgie Spence at this “stunning” event
The rider who captured hearts as “the galloping nurse” and was the first woman ever to ride on a British
Living with an equally competitive rider has its pros and cons. Lucy Higginson asks some power couples how they balance
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}