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Top British rider takes the lead in Britain’s only CCI4*-L of 2020 *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

Find out who is at the head of affairs after dressage at Burnham Market today - and whose new rides are close behind

Izzy Taylor is in the lead at the close of the dressage today (18 September) in the CCI4*-L at Barefoot Retreats Burnham Market, Norfolk with a score of 23.3 on her own and Mark Sartori’s Monkeying Around.

The nine-year-old Bertoli gelding, winner of the six-year-old World Championships at Le Lion d’Angers in 2017, excels in this phase and produced a very attractive, accurate test.

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