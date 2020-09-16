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Cornbury House eventing report: Spence keeps her cool *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

Jumping phases play into the hands of Georgie Spence at this “stunning” event

Cornbury House, Oxfordshire, 11–13 September

Jumping came to the fore in the CCI3*-S at the inaugural Cornbury House, with winners Georgie Spence and Uppercourt Cooley being one of only five combinations from 97 starters to finish on their dressage score.

“Finishing in the top three was my ultimate aim, but when EquiRatings made us a combination to watch for the event, I thought that we might be cursed,” joked Georgie, who completed on her 31.4 dressage, which placed them eighth after the first phase.

“We’ve been doing in-house dressage competitions at home during lockdown, with my mum judging, and all of my horses have come out of it better. Plus I’ve been training with Laura Tomlinson for the past three years, working mostly on my confidence, which I’ve historically lacked in this phase, and I feel like she’s finally starting to crack me!”