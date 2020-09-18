{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

British star doubles up at Burnham Market on ‘beautiful’ young horse *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

One rider dominates the dressage in both CCI4* classes at Burnham Market. Find out who – and why wanting to do it right is sometimes the CCI4*-S leader’s downfall

Britain’s Izzy Taylor holds pole position in both of Barefoot Retreats Burnham Market’s CCI4* classes after dressage – as well as topping the CCI4*-L with Monkeying Around, she is in first place in the CCI4*-S on Camilla Behrens’ Hartacker.

Eight-year-old Hartacker, bred in Italy and by Spartacus, scored a Burnham Market record dressage mark of 20.3 at his first four-star competition.

You may also be interested in…