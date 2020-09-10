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Eventing highlights: Maverick makes the right moves *H&H Plus*

Ellie Hughes

Helen Witchell bounces back from injury to score a win, while a course-designer practises what he preaches

Keysoe (3), Bedfordshire

Almost a year to the day since breaking her leg in a fall at Wellington, Helen Witchell notched up an intermediate win with Sarah Ross’ promising seven-year-old, MCS Maverick.

“It was a simple fall that resulted in a really messy injury,” said Helen, who needed screws and pins to reconstruct her knee and tibia. “Lockdown was a bit of a blessing as it forced me to be quieter and give myself longer to heal. The injury doesn’t affect my riding, but it does take me a while to walk courses these days!”

Helen, who is entirely freelance, rides Maverick only once a week. “Sarah schools and hacks him and I meet up with her once a week to jump him at various venues,” she explained. “It’s an arrangement that works really well. The horse is super-talented – this was only his third intermediate and he was fantastic across country.”