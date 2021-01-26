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Brexit import taxes hit UK horse buyers hard *H&H Plus*
Lucy Elder
26 January, 2021 07:09
H&H speaks to sellers and buyers in the UK and Ireland as well as seeking clarity on the reality of the situation being faced by those in the business
NEW costs and extra paperwork for horses moving between the UK and EU are the post-Brexit reality for the horse industry.
New import VAT requirements add 20% for many people to the price of buying horses from Ireland and EU nations. British sellers may also find they face VAT and/or duty when selling British-based horses to the EU.
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