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Brexit headache for horse businesses but hope for better times ahead *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

British equestrian businesses have had to deal with a variety of extra issues since the end of the Brexit transition period. H&H speaks to traders and their association to find out more

RED tape is causing a headache for British equestrian businesses and customers negotiating the post-Brexit landscape, while hopes abound the situation will improve before long.

Traders have told H&H that on the whole business has been strong in the equestrian sector despite the challenges Covid and Brexit have posed, but new paperwork, taxes and confusion surrounding Britain’s trade deal with the EU are causing trouble.

Next week: horse travel, sales and tax: finding clarity in confusion over what new costs the equestrian world faces in a post-Brexit world

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