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Step forward to secure international equine travel after Brexit: warning failure could cost ‘billions’ *H&H Plus*
Lucy Elder
13 October, 2020 17:22
The International Horse Sports Confederation and FEI president Ingmar de Vos has warned if the links between the equestrian industry in Britain and EU member states is not protected, Europe risks an estimated €17bn (£15.4bn) reduction in economic contribution and the potential loss of 250,000 jobs, so “failure is not an option”. Find out more about what is happening to secure the industry’s future below...
Another step has been made in securing the future of the British and wider European equestrian industry, as a leading industry body warns the cost of failure could run to billions.
Proposals to secure seamless international transport of horses with high health status – such as competition horses, racehorses and breeding stock – between the UK and EU member states have been put forward to chief Brexit decision-makers.
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