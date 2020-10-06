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Fears clean air plans will hit equestrians hard financially *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

Proposals designed to improve air quality in areas including Greater Manchester, Greater London, Birmingham and Leeds could leave horsebox owners facing daily charges of up to £300. H&H finds out more...

CHANGES to clean air proposals and low emission zones in parts of the UK could affect riders and venues – with some horsebox users facing up to £300 daily charges.

Changes have been announced to Government plans aimed at improving air quality in areas including Greater Manchester, Greater London, Birmingham and Leeds, by reducing vehicle emissions and introducing daily charges for non-compliant vehicles, including horseboxes in designated zones (news, 27 June 2019).

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