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Work ongoing to clarify post-Brexit horse movement *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

New rules came into force affecting anyone transporting horses from the UK to EU on 1 January. H&H speaks to those affected, and those working hard to clarify what these mean in real terms

WORK to untangle the new rules that have come to light now Britain has left the EU is ongoing, as those moving horses abroad seek clarity on requirements.

The Brexit transition period ended on 31 December, but certain essential documents could not be obtained before the end of 2020, as Britain was still a member of the EU. On 1 January, certain UK documentation was no longer recognised by EU states.

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