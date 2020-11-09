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Urgent questions over post-Brexit international horse transport *H&H Plus*
Lucy Elder
9 November, 2020 14:21
URGENT questions have been raised over the reality of post-
Brexit international horse transport as the 1 January deadline looms.
Crucial ends are still to be tied up as horse owners, riders, businesses and transporters seek to understand which hoops they are required to jump through to move horses from Britain to the EU or Republic of Ireland in seven weeks’ time.
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Credit: www.timeincukcontent.com
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