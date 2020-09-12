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Calls for horse owners to help fund disease tracking service *H&H Plus*
Lucy Elder
12 September, 2020 11:04
The search has started to find a replacement for the Animal Health Trust’s disease surveillance and support services. H&H seeks the opinions of the industry as calls are made for all horse owners to contribute towards a service that will help keep our horses safe from a major infectious disease outbreak...
Following the
loss of the Animal Health Trust (AHT) in July, whose work included equine disease surveillance for the UK’s entire horse population, steps are being taken to ensure this important service is available to protect the UK herd in future.
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