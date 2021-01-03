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A change of view could help equestrian business viability *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Even without the coronavirus, times have been tough for riding schools, livery yards and competition centres. H&H speaks to centres and businesspeople to find out what could be done to help

A CHANGE in perspective from both employers and clients could be key to ensuring equestrian businesses stay financially viable in challenging times.

H&H has reported on the many and varied impacts of Government policy, such as business rates and minimum wage increases, rising insurance premiums and the industry’s need to remain relevant to clients with a wide choice of leisure activities to choose from – even without the effects of the coronavirus.

But another obstacle to being able to make a profit could be clients’ views of the sector.

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