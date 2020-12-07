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Businesses must prepare for minimum wage changes *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

The minimum wage is to increase again in April — and the national living wage will also apply to younger people than ever before. H&H finds out what this will mean for the equestrian industry

EQUESTRIAN businesses have been warned to be prepared in advance as changes to the minimum and living wage come in next April.

The Government announced on 25 November that the national minimum wage will go up on 1 April by between 1.5% for 16- to 17-year-olds and 3.6% for apprentices. The national living wage is going up by 2.2%, and it is to be extended to 23- and 24-year-olds for the first time.

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