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Emily Ward: the young showjumper aiming to be ‘Emily in Paris’ in 2024 *H&H Plus*

Horse & Hound

    • After taking the leap across the Atlantic, British showjumper Emily Ward is making strides in Florida. Nancy Jaffer chats to the aspirational 21-year-old with Olympic ambitions

    A CONVERSATION overheard in an exotic locale landed showjumper Emily Ward a dream job, a key to her goal of representing Great Britain internationally in championships.

    In October 2019, Emily was making her Nations Cup debut on the team at the Rabat CSIO4* in Morocco when her friend Jessica Mendoza, a veteran of the 2016 British Olympic squad, encouraged her to come to America for the next stage of her career. Then fate stepped in to make it happen.

    Canadian Olympian Tiffany Foster, who caught the exchange as she went by, mentioned that she was looking for an assistant trainer. Emily didn’t need to be asked twice.

    This exclusive feature is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (1 April, 2021)

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