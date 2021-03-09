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Brash is back in business — British combination impress in Doha *H&H Plus*

Sarah Radford

After a 12-month hiatus, the Global Champions Tour makes a triumphant – and welcome – return

Showdowns between Scott Brash and Niels Bruynseels coloured the first Global Champions date for 12 months: while the Scotsman dominated the qualifier with the formidable Hello Vincent, it was the Belgian who took the grand prix with his established five-star campaigner Delux Van T & L.

Scott had already hit the ground running at his first five-star of 2021, picking up second in a speed class with Vincent at the preceding week’s Doha CSI5*.

The pair upped their form to head the grand prix prelude, Friday night’s 1.55m feature class, by just under one second.

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