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Adam Cromarty: ‘Stay-away shows are a Petri dish’ *H&H Plus*
Horse & Hound
16 March, 2021 14:41
Adam Cromarty reflects on biosecurity measures at shows and the lack of member incentives from British Showjumping in his latest magazine column
JUST when we’ve seen a glimmer of light at the end of a long
Covid tunnel, our industry is now facing another difficult challenge.
Normally by March I would have undertaken a few transatlantic trips. Instead, even the European shows I should be attending could face a difficult decision, depending on how the outbreak of
equine herpes virus (EHV-1) develops.
I recently hosted a global discussion about the virus with British team vet Mark Sinnott and Emily Sandler-Burtness, a clinician from the USA who was the President of the Veterinary Commission at the World Equestrian Games in Tryon. It was fascinating and hopefully useful to those who watched. You can find it on my social media.
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