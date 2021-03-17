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Je T’Aime Flamenco – a world-class stallion for breeders on a budget *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

We find out more about Je T’Aime Flamenco, the world-class showjumping stallion whose stud fee is unlikely to make your eyes water...

“WHEN I went to try him, I left thinking, ‘I have to buy that horse.’ Je T’Aime Flamenco was an outstanding jumper and already a beautiful-looking horse, with real breeding stallion potential.”

Ask Billy Twomey about his first memories of this special horse and this is the Irish Olympian’s response, drawn from trying the then six-year-old at Pennie Cornish’s yard.

Fast forward 15 years and the Belgian warmblood is one of the most popular stallions standing at Stallion AI Services – he has covered more than 100 mares in the past year – after a hugely successful showjumping career.

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This exclusive feature is also available in H&H magazine, on sale Thursday 18 March, 2021

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