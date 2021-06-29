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‘They aren’t hooligans; a top horse’s mindset is different’: meet Derby-winning jockey Adam Kirby *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

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    • Once better known for his exploits on the all-weather, Adam Kirby scored a win on only his second Derby ride. He tells Catherine Austen about that winning feeling, racing pigeons and his passion for starting youngsters

    AS Adam Kirby rode Adayar into the winners’ enclosure at Epsom after the Derby, the expression on his face was more one of utter disbelief and shock than elation. Not only had the 32-year-old won the world’s most famous Flat race on just his second-ever ride in it, but he could also see his fellow jockeys lined up outside the weighing room, grinning, whistling and applauding.

    This is a very rare sight in Flat racing. It indicates the level of respect accorded to him as a man and a horseman – and his peers’ recognition that consistent hard work can spark a slow-burning career into flame.

    Adam may have ridden more than 1,800 winners in the 16 years he’s been a jockey, but only seven of those have been at Group One level. His was not a name known outside of the sport, but a Derby victory means headlines around the world.

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