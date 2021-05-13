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Top jumps trainer Henry de Bromhead: ‘The past few weeks have been unbelievable – it’s what you dream of’ *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

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    • What this savvy Irish trainer has achieved in jump racing this season is remarkable. Jennifer Donald meets the incredible driving force behind the team who are rewriting the history books

    TO win either the Grand National, the Cheltenham Gold Cup, the Champion Chase or the Champion Hurdle in a season would be a life-defining moment for any trainer. But to claim all four, the holy grail of jump racing, in the space of four weeks is simply extraordinary. Henry de Bromhead has barely had a chance to draw breath during the whirlwind of the past two months.

    “The whole thing’s been incredible – it does feel special but you have to pinch yourself a bit,” says the trainer from his Co Waterford home. “I grew up watching all these races and never dreamt I’d have a runner in them, let alone win them.”

    While many trainers must be eyeing his winning haul enviously, Henry cannot pinpoint this season’s winning formula – it’s just something he’s been “tinkering with” over the years.

    You can also read this interview in the 13 May issue of Horse & Hound magazine.

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