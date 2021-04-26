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Harry Skelton crowned champion jump jockey *H&H Plus*
Marcus Armytage
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Harry Skelton joins an illustrious roll of honour, joined for the occasion by his trainer brother Dan, jockey wife Bridget and Olympic gold medal-winning showjumper father Nick
THE 2020/2021 National Hunt season did not quite end as Harry Skelton might have wished but he was, nevertheless, crowned champion jump jockey for the first time at Sandown on Saturday (24 April).
After a titanic tussle, it only became mathematically certain that he had beaten Brian Hughes at Warwick on Thursday – amazing when you consider nine seasons ago he was down to eight winners.
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Full report on all the action from the jump racing season’s finale at Sandown in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 29 April
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