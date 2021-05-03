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Two jockeys with a combined age of 104 win two British Classics in the same weekend *H&H Plus*

Marcus Armytage Marcus Armytage

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    • Two jockeys with a combined age of 104 win the 1000 and 2000 Guineas, and it’s a 20th Classic for Frankie Dettori

    THE domestic Flat season may not quite have burst into life at the weekend in the shape of a superstar Guineas winner but, on Sunday, Newmarket’s Rowley Mile, empty except for a handful of owners, at least echoed to the whoops of a victorious Frankie Dettori.

    In what was a theme of the weekend, both in Britain and America, there was no substitute for experience; Dettori, 50, won the 1000 Guineas a day after Kevin Manning, 54, took the 2000 Guineas on Poetic Flare for Jim Bolger, who will be 80 on Christmas Day, while the Kentucky Derby was won by Johnny Velazquez, 49, on Medina Spirit.

    The oldest jockey to have won a Classic is Lester Piggott, who was 56 when he won the 2000 Guineas on Rodrigo De Triano in 1992.

    This report can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 6 May

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