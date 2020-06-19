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60 years of Hickstead: The Derby highlights *H&H Plus*
Penny Richardson
19 June, 2020 12:00
Next week was due to be the 60th running of the Hickstead Derby. Penny Richardson picks out highlights of showjumping’s blue riband event
Ask any sports fan in the UK if they’ve heard of Hickstead and the answer is likely to be: “Is that the place where horses go up and down a big bank?”
Of course, Hickstead is an awful lot more than that, with the showground celebrating its 60th birthday this year, but the Hickstead Derby is one of those unique British occasions that crosses the line between sport and general interest.
In 1961, when Douglas Bunn supervised the construction of permanent obstacles to run a Derby class at his West Sussex home, not even he could have imagined that nearly six decades later that same competition over an almost identical course would still be making headlines.
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