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Juggling act: motherhood in racing under the spotlight *H&H Plus*
Lucy Elder
25 November, 2020 07:09
A report exploring the challenges of being a working mother in the racing industry has provided a host of recommendations as to how the sport — which is facing a stable staff crisis — could better help those juggling careers with children. Find out more about what the study found, the things that would make a real difference to both individuals and the industry, and real experiences from those working in the racing and equestrian industry...
Outdated attitudes and structural barriers have created a “drain on talent and resources”, a report into the challenges faced by working mothers in the racing industry has found.
The study, by Women in Racing (WIR), Oxford Brookes University and Simply Racing, looked to explore the practicalities of being a working mother across the industry, including working practices, maternity leave, managing perceptions and work-life balance.
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