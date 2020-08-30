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Equestrianism has chance to lead the way for sportswomen on taboo topics *H&H Plus*
Becky Murray
30 August, 2020 11:40
The recent BBC Elite British Sportswomen survey highlighted challenges and areas of concern for female athletes as they juggle their personal health and plans to start a family with their career. H&H spoke to top British-based riders from the Olympic disciplines, as well as experts from racing and British Equestrian, to find out how horse sport in the UK shapes up...
Equestrian sports have the opportunity to lead on discussing taboo topics, it is thought, as elite female athletes’ concerns over starting families and personal health have been highlighted in a study.
The BBC Elite British Sportswomen survey covered topics including whether sportswomen felt supported by governing bodies to have a baby and continue to compete, if they had delayed starting a family because of their career, whether their performance had been affected by their period, and if they felt comfortable discussing their period with coaches.
The survey included responses from a range of sports including racing, but no responses were received from equestrianism, so H&H decided to canvas opinion from some top British-based riders.
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