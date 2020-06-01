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How racing and eventing training techniques can benefit each other *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

Each equestrian sport can benefit from the specialist expertise of another. Catherine Austen investigates the advantages of interaction between eventing and racing

If you placed racing and eventing in a Venn diagram, there would be some obvious shared characteristics: adrenaline, physical risk, equine athleticism. But the sports, despite descending from a shared heritage, are often poles apart – and that distance is increasing. Sam Watson, the Irish international event rider and co-founder of data company EquiRatings, thinks they would both benefit from learning from the other.

He is in a position to judge; not only does his work with EquiRatings mean that he looks at equestrianism, in all its forms, in an analytical way, but he is also a big racing fan and has worked with horses – and riders – at some of the biggest yards in Ireland.

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