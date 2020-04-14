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Keeping horse sport viable for when we can compete again *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

As calls are made by some riders for refunds and membership extensions, H&H finds out what the governing bodies of the Olympic equestrian sports say is needed in order to restart sport promptly after the Covid-19 restrictions are lifted...

Governing bodies are looking at all options to ensure sport gets under way as soon as possible – but have reminded riders they are funded by membership.

Some members have debated whether British Dressage (BD), British Eventing (BE) and British Showjumping (BS) should freeze or refund fees while no competitions can be held.

But like most sport governing bodies, ours need income from membership, horse registrations, events and commercial activity, all of which have been hit.

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