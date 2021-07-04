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Graham Fletcher: Grand prix courses should test bravery as well as accurate, careful jumping *H&H Plus*

*Opinion*
Graham Fletcher Graham Fletcher

    • Grand prix showjumping courses need drama to hold public interest, says former international showjumper Graham Fletcher, who is a highly respected trainer, as well as a breeder and producer of young horses.

    SOME years ago, international rider James Fisher and I were standing ringside among masses of spectators enjoying a showjumping class at a county show.

    “It was this atmosphere and excitement that made me want to become a showjumper,” said James.

    He was so right; and after 18 months of no public watching our sport, we realise how much we’ve missed them.

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    This exclusive c0lumn is also available to read in H&H magazine, on sale Thursday 1 July

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