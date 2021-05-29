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Producing top-level jumpers: ‘The most important thing with a young horse is not to mess them up’ *H&H Plus*

Sarah Radford

    • Patience and preparation are key, but is there a tried-and-tested route to producing a horse to the top level? Sarah Radford asks the experts

    THERE has never been a better time to be a producer of young horses. At the top end of the sport, a burgeoning calendar of five-star shows creates an insatiable demand for big-track jumpers. At the amateur level, horse sales are also booming, with lockdowns prompting unexpectedly time-rich enthusiasts to focus on their passions.

    While this may be an attractive market, with big money to be made for the right horse, producing is a long and expensive game that can be riddled with disappointment.

    “A lot depends on the end game of the producer – they need to evaluate how good the horse is and what their financial pressure is,” Olympic team gold medallist Peter Charles explains. “You have to learn to judge a horse’s ability to learn and its physical strength.”

    You can also read this featutre in the 27 May issue of Horse & Hound magazine.

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