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Will Plunkett: meet the breaker and trainer whose clients include the Billy Stud *H&H Plus*
Alice Collins
19 April, 2021 09:00
Will Plunkett on his quest for improvement, letting a horse find its own balance and his childlike love of riding
I describe myself as a sport horse trainer – though that’s never an option in the drop-down menu when you’re doing the car insurance. I’m known for doing breakers – for people like the Billy Stud and Peter Charles – but in reality my wife Laura and I also have home-breds and other horses that we compete for clients. Including the kids’ ponies, we probably own about a dozen horses ourselves. Laura does all the admin; I wouldn’t last a single day without her.
My background wasn’t horsey, but luckily I was bitten by the bug when I was young as I passionately hated school. I’m dyslexic so I just counted down the days to leaving school and working with horses.
We didn’t have a lot of funds, so while I was learning to ride at the local riding school, I hung around at our neighbour’s yard until she eventually helped find me my first horse, Sundance. I hacked 90 minutes each way to shows so I’d get up super-early and take a short cut across the playing fields. It was lucky Sundance was an Arab as it gave him the stamina to do it.
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This feature is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (15 April, 2021)
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