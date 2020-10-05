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All in a day’s work: Retraining of Racehorses (RoR) chief Di Arbuthnot *H&H Plus*

Horse & Hound

Di Arbuthnot on making racehorses fashionable and giving them a new life, as told to Camilla Swift 

I first became involved with Retraining of Racehorses (RoR) in 2003, through being on the Sandown Racecourse committee. The racecourse chairman, Andrew Parker Bowles, asked me to do a study to find out what happened to horses when their racing days were finishing. I spent three months travelling around the country seeing trainers, owners, racecourses and breeders. Once I had finished the study, it quickly became a full-time job.

My husband trained Flat racehorses and I race rode as an amateur, so it was already on my conscience; what happens to these horses I’m riding out every day? With RoR now in its 20th year, it’s something that people are far more aware of.