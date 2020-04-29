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All in a day’s work: The horse transporter *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

Mark Perry on his superstar passengers, the importance of patience and herding a mule up a Spanish mountain

I have the perfect job – I love horses and everything about trucks. But I was born a cockney in London and, until we moved out of the city when I was 11, I thought milk came from a supermarket, not cows. But I fell in love with horses then, and haven’t looked back.

I used to work as a breakdown van driver, and it was on a call-out that I got speaking to this guy who turned out to be Bruce Wofford, who runs his international horse transport business. He asked if I fancied a change and I ended up working for him before setting up on my own in 1991.