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All in a day’s work: Amateur jockey Timo Condie *H&H Plus*

Horse & Hound

Amateur jockey Timo Condie on his path from living on the streets to riding out for The Queen at one of the top yards in the country

I’m a stable lad at Andrew Balding’s yard and gained my amateur jockey licence in February. I ride four or five lots a day, from unraced two-year-olds to five-year-olds who are still here because they’re good at their jobs. Yesterday I rode one of The Queen’s horses, Kings Lynn. All your problems go away when you ride.

It was surreal when Kameko won the 2000 Guineas in June. You see champions getting off the lorry on videos but I’d never experienced it personally until I came here.