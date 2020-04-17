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Legends of our sport: showjumping champion David Broome *H&H Plus*

Penny Richardson

From his early days on a dairy farm to the giddy heights of the Olympics, David Broome is one of Britain’s finest ever showjumpers. Penny Richardson charts his career

It’s almost impossible to imagine it now, but in the 1960s and ’70s families sat down in front of their TVs in their millions to watch a young Welsh showjumper and his counterpart from Yorkshire take on and beat the rest of the world.

In those heady days of prime-time showjumping on the BBC, everyone had heard of David Broome and Harvey Smith. They were national heroes whose exploits in and out of the ring made the sort of headlines now reserved for other sports.

The public adored David Broome. In 1960, he was only 20 when he was voted Sportsview Sports Personality of the Year. In 2007, he received a “National Treasure” award from Alan Titchmarsh’s ITV show and only seven years ago, ITV Wales broadcast a documentary on David’s life.

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