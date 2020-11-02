{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Times tough for charities as Covid effects start to bite *H&H Plus*
Lucy Elder
2 November, 2020 17:49
Charities were facing a tough time even before the second lockdown was announced. H&H speaks to welfare organisations large and small to find out how the pandemic has hit their work, and what happens next
CHARITIES are facing a tough ask as the reality of the economic impact of Covid starts to bite, even before the second lockdown.
Welfare charities have taken significant financial hits as the vast majority of in-person fundraising events have been forced to cancel and visitors have been restricted, and charity shops have also faced periods of enforced closure.
This all comes at a time when many are under additional pressure or demand for their services as a result of the pandemic, and many are lobbying the government for more support. While they are all finding new ways to allow them to continue vital work, charities big and small are highlighting the stark realities and just how much difference even small gestures can make.
{"content":"PHA+THlubiBDdXRyZXNzLCBjaGllZiBleGVjdXRpdmUgb2YgUmVkd2luZ3MsIHdoaWNoIGVtcGxveXMgbW9yZSB0aGFuIDMwMCBzdGFmZiBhbmQgaXMgcmVzcG9uc2libGUgZm9yIG1vcmUgdGhhbiAyLDAwMCBlcXVpbmVzLCBzYWlkIENvdmlkIGhhcyBoYWQgYSDigJxwcm9mb3VuZCBpbXBhY3TigJ0uPC9wPgo8cD7igJxUaGUgdGVtcG9yYXJ5IGNsb3N1cmUgb2Ygb3VyIHZpc2l0b3IgY2VudHJlcyBtZWFudCB3ZSBzYXcgYSBsb3NzIG9mIGluY29tZSBvZiBvdmVyIMKjMjUwLDAwMCwgd2hpbGUgdGhlIGNhbmNlbGxhdGlvbiBvZiBldmVudHMgbGlrZSB0aGUgY291bnR5IHNob3dzLCB0aGUgaW5jcmVhc2luZyBjb3N0cyBvZiBQUEUgYW5kIGFuIDExJSByaXNlIGluIGludGVybmFsIHdlbGZhcmUgY29zdHMsIHN1Y2ggYXMgdGhlIHJ1bm5pbmcgb2Ygb3VyIGhvcnNlIGhvc3BpdGFsIGFsb25lIChhcm91bmQgwqMxbSBhIHllYXIpLCBoYXZlIGZ1cnRoZXIgdGlnaHRlbmVkIGJ1ZGdldHMs4oCdIHNoZSB0b2xkIDxlbT5IJmFtcDtILjwvZW0+PC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48c2VjdGlvbiBpZD0iZW1iZWRfY29kZS0zMSIgY2xhc3M9ImhpZGRlbi1tZCBoaWRkZW4tbGcgcy1jb250YWluZXIgc3RpY2t5LWFuY2hvciBoaWRlLXdpZGdldC10aXRsZSB3aWRnZXRfZW1iZWRfY29kZSBwcmVtaXVtX2lubGluZV8yIj48c2VjdGlvbiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXIgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZS1zaGFyZXRocm91Z2ggaW1hZ2UtYXNwZWN0LWxhbmRzY2FwZSBkZWZhdWx0IHNoYXJldGhyb3VnaC1hZCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQtaGlkZGVuIj4NCiAgPGRpdiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXJfX2lubmVyIj4NCiAgICA8dWw+DQogICAgICA8bGkgaWQ9Im5hdGl2ZS1jb250ZW50LW1vYmlsZSIgY2xhc3M9Imxpc3RpbmctaXRlbSI+DQogICAgICA8L2xpPg0KICAgIDwvdWw+DQogIDwvZGl2Pg0KPC9zZWN0aW9uPjwvc2VjdGlvbj48L3A+CjxwPuKAnFdoaWxlIHdl4oCZdmUgYWx3YXlzIGJlZW4gYSB2ZXJ5IGZpbmFuY2lhbGx5IHBydWRlbnQgb3JnYW5pc2F0aW9uLCBhcyBhIGNoYXJpdHkgMTAwJSBmdW5kZWQgYnkgZG9uYXRpb25zIGZyb20gdGhlIHB1YmxpYywgdGhpcyB5ZWFy4oCZcyBleHRyZW1lbHkgY2hhbGxlbmdpbmcgdHVybiBvZiBldmVudHMgaGFzIG1lYW50IFJlZHdpbmdzIHdpbGwgbm93IGJlIG9wZXJhdGluZyBhdCBhIGRlZmljaXQgZm9yIG1vbnRocyBvciBldmVuIHllYXJzIHRvIGNvbWUu4oCdPC9wPgo8cD5UaGUgY2hhcml0eSBoYXMgdXNlZCBmdXJsb3VnaCAo4oCcaXTigJlzIGJlZW4gaW5jcmVkaWJseSB1c2VmdWzigJ0pIGFuZCBqb2luZWQgaXRzIHZvaWNlIHRvIGEgbnVtYmVyIG9mIG90aGVycyBhcHBlYWxpbmcgdG8gdGhlIEdvdmVybm1lbnQgZm9yIG1vcmUgc2VjdG9yLXNwZWNpZmljIGZ1bmRpbmcuPC9wPgo8cD7igJxUaGUgcGFuZGVtaWMgYXJyaXZlZCBpbiB0aGUgbWlkZGxlIG9mIHdoYXQgd2FzIGFscmVhZHkgYW4gaW5jcmVkaWJseSBjaGFsbGVuZ2luZyB3ZWxmYXJlIGxhbmRzY2FwZSzigJ0gc2FpZCBNcyBDdXRyZXNzLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPuKAnFRocm91Z2hvdXQgaXQgYWxsIHdlIHdlcmUgZGV0ZXJtaW5lZCB3ZSB3b3VsZCBub3Qgc3RvcCByZXNjdWluZyBob3JzZXMgZGVzcGl0ZSB0aGUgcGFuZGVtaWMu4oCdPC9wPgo8cD5SZWR3aW5ncyBoYXMgdGFrZW4gaW4gbW9yZSB0aGFuIDEzMCBob3JzZXMgYW5kIHBvbmllcyB0aGlzIHllYXIgYW5kIGl0cyB2ZXRzIGFuZCBvZmZpY2VycyBoYXZlIGNvbnRpbnVlZCB0byBhc3Npc3QgaW4gbGFyZ2Utc2NhbGUgbXVsdGktYWdlbmN5IG9wZXJhdGlvbnMuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPGgzPlJlaG9taW5nPC9oMz4KPHA+TGlrZSBtYW55IG90aGVyIGNoYXJpdGllcywgaXQgaGFkIHRvIHN1c3BlbmQgcmVob21pbmcgYmV0d2VlbiBNYXJjaCBhbmQgTWF5LCB3aXRoIGtub2NrLW9uIGVmZmVjdHMgaW5jbHVkaW5nIHVzaW5nIGV4dGVybmFsIGJvYXJkaW5nIGZvciBzb21lIGludGFrZXMuIFJlZHdpbmdzIGhhcyByZWhvbWVkIDQ5IHBvbmllcyBzaW5jZSB0aGUgcHJvZ3JhbW1lIHJlc3RhcnRlZCwgd2l0aCDigJxwcm9qZWN0IHBvbmllc+KAnSBpbiBwYXJ0aWN1bGFyIGRlbWFuZC48L3A+CjxwPk1zIEN1dHJlc3MgdGhhbmtlZCDigJxldmVyeSBzaW5nbGUgb25l4oCdIG9mIHRoZSBjaGFyaXR54oCZcyBzdGFmZiBmb3IgdGhlaXIg4oCcaW5jcmVkaWJsZSBjcmVhdGl2aXR5IGFuZCBpbm5vdmF0aW9u4oCdIGVuYWJsaW5nIHRoZSBjaGFyaXR54oCZcyB3b3JrIHRvIGNvbnRpbnVlIHNhZmVseSBhbmQgdGhlIHN1cHBvcnRlcnMgd2hvIGhhdmUgaGVscGVkIHRoZW0gdGhyb3VnaCB3aXRoIGRvbmF0aW9ucyBpbmNsdWRpbmcgZmVlZCwgY2Fycm90cywgcnVncyBhbmQgZXZlbiBiaWN5Y2xlcy48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5UaGUgTWFyZSAmYW1wOyBGb2FsIFNhbmN0dWFyeSBpbiBEZXZvbiBmYWNlZCBhIGxvc3Mgb2YgcmV2ZW51ZSBiZXR3ZWVuIE1hcmNoIGFuZCBKdW5lIG9mIGFyb3VuZCDCozE2MCwwMDAuIEl0cyBpbmNvbWUgZHJvcHBlZCBvdmVybmlnaHQgZm9sbG93aW5nIHRoZSBlbmZvcmNlZCBjbG9zdXJlIG9mIGNoYXJpdHkgc2hvcHMgYW5kIHRoZSBzYW5jdHVhcnkgaGFkIHRvIGZ1cmxvdWdoIDI1IHN0YWZmLjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXnigJlzICgzMSBPY3RvYmVyKSBhbm5vdW5jZW1lbnQgbWVhbnMgdGhhdCBpdCBpcyBhZ2FpbiBmYWNpbmcgY2xvc3VyZSBvZiBpdHMgc2hvcHMsIGZyb20gdG9kYXkgKDUgTm92ZW1iZXIpLCBidXQgYm90aCB0aGUgb25saW5lIHN0b3JlIG9uIGl0cyB3ZWJzaXRlIGFuZCBpdHMgZUJheSBjaGFyaXR5IHNob3AgcmVtYWluIG9wZW4uPC9wPgo8cD7igJxXZSBuZWVkIGFsbCB0aGUgc3VwcG9ydCB3ZSBjYW4gZ2V0IHRvIHN1c3RhaW4gb3VyIHNhbmN0dWFyeSwgZXNwZWNpYWxseSBub3cgb3VyIGNoYXJpdHkgc2hvcHMgYXJlIHRlbXBvcmFyaWx5IGNsb3Npbmcgb25jZSBhZ2FpbizigJ0gZnVuZHJhaXNpbmcgZGlyZWN0b3IgRGF3biBWaW5jZW50IHRvbGQgPGVtPkgmYW1wO0guPC9lbT48L3A+CjxwPlN1ZSBCdXJ0b24sIGZvdW5kZXIgb2YgUmVtdXMgSG9yc2UgU2FuY3R1YXJ5IGluIEVzc2V4LCBiZWxpZXZlcyB0aGUgY2hhcml0eSBpcyBmYWNpbmcgYSBmdW5kaW5nIGdhcCDigJxpbiBleGNlc3Mgb2YgwqMzMzcsMDAw4oCdIG93aW5nIHRvIGNhbmNlbGxlZCBldmVudHMgYW5kIGZ1bmRyYWlzaW5nIGFjdGl2aXRpZXMuIFRoZSBkZWZpY2l0IGlzIGVzdGltYXRlZCBhdCBhcm91bmQgwqMxMCw1MDAgYSB3ZWVrLjwvcD4KPHA+4oCcQXMgYWx3YXlzLCB3ZSBhcmUgZGVlcGx5IGluZGVidGVkIGZvciBldmVyeW9uZeKAmXMgc3VwcG9ydC4gRXZlcnkgd2ludGVyIGlzIHRvdWdoIGR1ZSB0byB0aGUgc3BpcmFsbGluZyBjb3N0cywgYnV0IHRoaXMgeWVhciB3aWxsIGJlIGV4dHJlbWVseSBkaWZmaWN1bHQuIFdlIGltcGxvcmUgdGhlIHB1YmxpYyBmb3IgaGVscC4gSWYgdGhleSBjYW7igJl0IGRvbmF0ZSwgd2UgcmVhbGx5IGhvcGUgdGhleSBjYW4gc2hvcCB3aXRoIHVzLOKAnSBzYWlkIE1zIEJ1cnRvbi48L3A+CjxwPkNvbW11bml0aWVzIEZvciBIb3JzZXMgaW4gU291dGggV2FsZXMgd29ya3MgZGlyZWN0bHkgd2l0aCBjb21tdW5pdGllcyB0byBwcmV2ZW50IHdlbGZhcmUgaXNzdWVzIGFuZCBoYXMgYmVlbiBoaXQgdG8gdGhlIHBvaW50IHRoYXQgaXRzIHNhbGFyaWVkIGVxdWluZSB3ZWxmYXJlIG9mZmljZXIgcm9sZSBpcyBhdCByaXNrLjwvcD4KPHA+4oCcV2Ugd29yayBpbiBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgZGVwcml2ZWQgYXJlYXMgb2YgdGhlIGNvdW50cnkgYW5kIHRoZSBwZW9wbGUgd2Ugd29yayB3aXRoIGhhdmUgYmVlbiBzZXZlcmVseSBpbXBhY3RlZCBieSB0aGUgcGFuZGVtaWMuIEFzIGEgcmVzdWx0LCB0aGV5IG5lZWQgb3VyIHN1cHBvcnQgbW9yZSB0aGFuIGV2ZXIs4oCdIGEgc3Bva2VzbWFuIGZvciB0aGUgY2hhcml0eSB0b2xkIDxlbT5IJmFtcDtILjwvZW0+PC9wPgo8cD7igJxXZSBhcmUgYSB2ZXJ5IHNtYWxsIGNoYXJpdHkgcmVseWluZyBvbiBpbi1wZXJzb24gZnVuZHJhaXNpbmcgYW5kIG5ldHdvcmsgYnVpbGRpbmcgYW5kIGhhdmUgYmVlbiBodWdlbHkgYWZmZWN0ZWQgaW4gdGVybXMgb2YgZnVuZHJhaXNpbmcgYnkgdGhlIGNoYWxsZW5nZXMgdGhhdCBDb3ZpZCBoYXMgdGhyb3duIGF0IHVzLiBJbiBhZGRpdGlvbiB0byB0aGF0LCB0aGUgZGVtYW5kIGZvciBvdXIgc2VydmljZXMgaGFzIGluY3JlYXNlZC48L3A+CjxwPuKAnFNvbWUgb2Ygb3VyIGZ1bmRpbmcgaGFzIHR5cGljYWxseSBiZWVuIHRocm91Z2ggZ3JhbnRzIGFuZCB0aGlzIHllYXIgdGhlcmUgaGFzIGJlZW4gYSBodWdlIGluY3JlYXNlIGluIGNvbXBldGl0aW9uIGZvciBmdW5kcywgd2hpY2ggaGFzIGhhZCBhIHNpZ25pZmljYW50IGltcGFjdCBvbiBjaGFyaXRpZXMuIEZvciB1cyBwZXJzb25hbGx5LCB0aGlzIGxhY2sgb2YgZnVuZHMgaW4gcHJhY3RpY2UgaGFzIHB1dCBvdXIgcm9sZSBvZiBlcXVpbmUgb2ZmaWNlciBpbiBqZW9wYXJkeS4gV2Ugd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBkbyB3aGF0IHdlIGNhbiwgYnV0IHdpdGhvdXQgdGhlIGZ1bmRpbmcgaXQgaXMgcmVhbGx5IGRpZmZpY3VsdC7igJ08L3A+CjxwPlNhbGx5IENyYXdmb3JkLCBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3Igb2YgZW5nYWdlbWVudCBhbmQgaW5jb21lIGdlbmVyYXRpb24gYXQgQnJhbnNieSBIb3JzZXMgaW4gTGluY29sbnNoaXJlLCB0b2xkIDxlbT5IJmFtcDtIPC9lbT4gdGhlIGNoYXJpdHkgaXMgZm9yZWNhc3RpbmcgYSBsb3NzIG9mIMKjNTAwayB0aGlzIHllYXIuPC9wPgo8cD7igJxUaGlzIGRvZXMgaW5jbHVkZSB0aGUgZmxvb2QgaW1wYWN0IChvbiBmYXJtaW5nIGluIHBhcnRpY3VsYXIpLCBidXQgSSB0aGluayBpdOKAmXMgaW1wb3J0YW50IHRvIGluY2x1ZGUgdGhpcyBhcyB3ZeKAmXZlIGdvbmUgZnJvbSBvbmUgY3Jpc2lzIGluIE5vdmVtYmVyIDIwMTksIHN0cmFpZ2h0IGludG8gYW5vdGhlciBpbiBNYXJjaCAyMDIwLOKAnSBzaGUgc2FpZCwgYWRkaW5nIHRoYXQgdGhlIGZpZ3VyZSB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gaGlnaGVyIHdpdGhvdXQgdGhlIGZ1cmxvdWdoIHNjaGVtZSwgbG9jYWwgZ292ZXJubWVudCBncmFudHMsIGNhcmVmdWwgbWFuYWdpbmcgb2Ygc3BlbmRpbmcgYW5kIGN1dHRpbmcgYmFjayBvbiBhbGwgYnV0IGVzc2VudGlhbCBjYXBpdGFsIGludmVzdG1lbnQuPC9wPgo8cD5TaGUgYWRkZWQgdGhlIGNsb3N1cmUgb2YgdGhlIHZpc2l0b3IgY2VudHJlLCBzaG9wIGFuZCBjYWZlIGZyb20gTWFyY2ggdG8gSnVseSBoYWQgYSBzaWduaWZpY2FudCBpbXBhY3Qgb24gaXRzIHRyYWRpbmcgaW5jb21lLCBvbi1zaXRlIGRvbmF0aW9ucyBhbmQgc3BvbnNvcnNoaXBzLjwvcD4KPHA+4oCcVGhlIGNoYXJpdHkgcmVsaWVzIGhlYXZpbHkgb24gaW5jb21lIHJlY2VpdmVkIHRocm91Z2ggZ2lmdHMgaW4gd2lsbHMgZWFjaCB5ZWFyIGFuZCBkdWUgdG8gYW4gYW50aWNpcGF0ZWQgc2l4LSB0byAxMi1tb250aCBiYWNrbG9nIGF0IHRoZSBQcm9iYXRlIFJlZ2lzdHJ5LCB3ZSBleHBlY3QgdGhpcyB0byBoYXZlIGFuIGltcGFjdCBvbiBvdXIgY2FzaCBmbG93LOKAnSBzaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPuKAnEl04oCZcyBmYWlyIHRvIHNheSB0aGF0IHdlIGV4cGVjdCBDb3ZpZCB0byBoYXZlIGFuIGltcGFjdCB3ZWxsIGludG8gMjAyMSwgZXNwZWNpYWxseSBmb3Igb3VyIGxlZ2FjeSBpbmNvbWUgYW5kIHNob3VsZCB3ZSBleHBlcmllbmNlIGZ1cnRoZXIgbG9ja2Rvd25zIGFuZCByZXN0cmljdGlvbnMgb24gb3VyIGFiaWxpdHkgdG8gdHJhZGUu4oCdPC9wPgo8cD5UaGUgcmVob21pbmcgaGFsdCBtZWFudCB0aGUgbnVtYmVyIG9mIGVxdWluZXMgQnJhbnNieSB3YXMgYWJsZSB0byByZWhvbWUgd2FzIGRvd24gYXJvdW5kIDMwJSBlYXJsaWVyIHRoaXMgeWVhciwgYW5kIHRoZSBjaGFyaXR5IGlzIHdvcmtpbmcgdG8gZ2V0IGJhY2sgb24gdHJhY2suPC9wPgo8cD7igJxPdXIgdGVhbXMgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBiZSB0aGVyZSBmb3IgaG9yc2VzIGluIG5lZWQgZHVyaW5nIHRoZSBsb2NrZG93biBwZXJpb2QgYW5kIGJleW9uZCBpbnRvIHRoZSB3aW50ZXIgdGhyb3VnaCBvdXIgcmVzY3VlIHdvcmss4oCdIHNhaWQgRW1tYSBDYXJ0ZXIsIEJyYW5zYnkgZXhlY3V0aXZlIGRpcmVjdG9yIG9mIGVxdWluZSB3ZWxmYXJlLiDigJxUaGVyZSBpcyBhIGNvbmNlcm4gYWNyb3NzIHRoZSBjaGFyaXR5IHNlY3RvciBhYm91dCB0aGUgZGVtYW5kIGZvciBvdXIgc2VydmljZXMgd2l0aCB0aGUgZWNvbm9taWMgaW1wYWN0IG9mIENvdmlkLTE5LCBwdXR0aW5nIGhvcnNlcyBhdCByaXNrIGFuZCB0aGUgb3ZlcmxvYWQgZm9yIGNoYXJpdGllcywgd2hpY2ggaGF2ZSBiZWVuIHN0cmV0Y2hlZCBmb3IgY2FwYWNpdHkgZm9yIHRoZSBsYXN0IGZpdmUgeWVhcnMu4oCdPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cD5CcmFuc2J5IGhhcyBtb3JlIHRoYW4gMzUwIGhvcnNlcyBhY3Jvc3MgdHdvIHNpdGVzIGFuZCBoYXMgc3BsaXQgaXRzIHRlYW1zIGluIHR3byBzbyB0aGF0IGlmIG9uZSBoYXMgdG8gc2VsZi1pc29sYXRlLCB0aGUgb3RoZXIgY2FuIHBpY2sgdXAgdGhlIGNhcmUuPC9wPgo8cD7igJxXb3JraW5nIHNhZmVseSB0aHJvdWdoIENvdmlkLTE5IGhhcyBiZWVuIG91ciBiaWdnZXN0IGNoYWxsZW5nZSBldmVyLiBPdXIgdGVhbXMgaGF2ZSBiZWVuIGZhbnRhc3RpYyB0aG91Z2gsIGFuZCB0aGVpciBjYXJpbmcgYW5kIGNvbXBhc3Npb24gZm9yIHRoZSBob3JzZXMgYW5kIGVhY2ggb3RoZXIgc3RpbGwgaW5zcGlyZXMgbWUgZXZlcnkgZGF5LOKAnSBFbW1hIHNhaWQuPC9wPgo8cD4K"}
Credit: Getty Images
Credit: PA
People must abide by the regulations as sport restarts, says H&H’s eventing columnist
Library image.
‘There is no capacity within the UK’s equine rescue system so it is vital, as we start to rehome animals
Showjumping is one of the first amateur sports in Britain allowed to restart
Jockey James Doyle wears a face mask before the Read Andrew Balding On Betway Insider EBF Maiden Stakes at Haydock Park Racecourse on 9 June.
Credit: PA
As Royal Ascot gets underway, H&H looks back at the first two weeks of racing behind closed doors and speaks
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}