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Racing takes the lead as other sports prepare to follow *H&H Plus*
Lucy Elder
16 June, 2020 07:07
As Royal Ascot gets underway, H&H looks back at the first two weeks of racing behind closed doors and speaks to those involved to find out how it has gone...
A fortnight on from its return in Britain, racing has settled into a new rhythm as the rest of the equestrian world takes its initial steps to restarting sport behind closed doors.
Flat racing was among the first sports to resume in Britain, on 1 June, with an all-weather fixture at Newcastle.
Temperature checks, masks, set spots in the paddock and a redesign of the changing rooms have become the new normal over the past two weeks as the eyes of the world – and those looking to restart other sports and equestrian disciplines – watched to see how it would work.
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