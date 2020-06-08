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New normal on the cards as eventing prepares to restart *H&H Plus*
Lucy Elder
8 June, 2020 17:15
The sport of eventing is preparing to get back underway on the weekend of 4-5 July with three events scheduled, including the high profile Barbury Horse Trials. H&H finds out how the fixtures are planning to comply with government guidance and seeks reaction from eventing representatives about the plans...
Organisers and riders are preparing for the “new normal” as eventing gets ready to return on 4 July.
British Eventing (BE) set its hoped restart date based on the government’s recovery strategy from the Covid-19 pandemic and lockdown.
Social distancing measures will be in place; entries will open seven to 10 days ahead of a “decision to run” date, balloting will continue as normal, entry fees will not increase, and the number of people on site will depend on government restrictions.
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